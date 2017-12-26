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Минфин Украины докапитализировал Приватбанк на более чем $570 млн

Экономика и бизнес
26 декабря, 20:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС

Уточняется, что был завершен четвертый этап дополнительной капитализации

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КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Украины увеличило размер уставного капитала Приватбанка на 16 млрд гривен (почти $573 млн). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регулятора.

"Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО КБ "Приватбанк". Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка", - говорится в сообщении.

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Национальном банке Украины (НБУ) тогда заявляли, что государство вынужденно пошло на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране. Минфин и Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины 22 декабря прошлого года подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь их владельцем является государство в лице министерства финансов.

В декабре 2016 и феврале 2017 года Приватбанк уже получал дополнительную капитализацию на сумму 116,8 млрд гривен ($4,3 млрд). Позже в июне 2017 года минфин принял решение об очередной докапитализации. На первом этапе планировалось вложить $865 млн. Председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявляла ранее, что в будущем Приватбанк может быть вновь продан. По ее оценкам, это может произойти не ранее, чем через три года с момента национализации.

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Гонтарева, Валерия Алексеевна
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