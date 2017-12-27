Убыток ВЭБ по МСФО в 2017 году может составить около 100 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 года может составить около 100 млрд рублей. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил в среду глава ВЭБ Сергей Горьков.

"Где-нибудь в районе этой суммы и будет. Нам надо точно цифру досчитать. Сильно влияют на наш портфель валютные курсы, поэтому всегда это вопрос состояния рынка на конец года. У нас будет существенно лучший результат, чем планировали, но будет убыток", - заявил Горьков, отвечая на вопрос, получит ли госкорпорация убыток более 100 млрд рублей.

В то же время глава госкорпорации отметил, ВЭБ планирует создать около 100 млрд рублей резервов, которые будут доформированы в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что чистый убыток группы Внешэкономбанка по МСФО за 9 месяцев 2017 года составил 110,4 млрд рублей, что на 28% больше убытка за аналогичный период предыдущего года.

В 2016 году Внешэкономбанк получил 111,9 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 14,94 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.