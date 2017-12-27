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Мосгордума отменила плату за снятие запрета на строительство на промышленных землях

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Ранее региональным законом была установлена плата за снятие запрета на строительство и реконструкцию, размер которой составляет 80% от текущей кадастровой стоимости участка

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская городская дума отменила обязательную плату за снятие запрета на строительство на землях, где разрешена промышленная, производственная или научная деятельность. Соответствующий закон столичный парламент принял на заседании в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается установить, что плата за снятие запрета на строительство, реконструкцию не взимается в случае, если вид разрешенного использования земельного участка на основании градостроительного регламента предусматривает осуществление исключительно научной, производственной и (или) промышленной деятельности и включен в перечень, утверждаемый правительством Москвы", - сказал на заседании Мосгордумы руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, представляя закон депутатам.

С 2007 года в Москве действует норма, согласно которой размер платы за снятие запрета на строительство вне зависимости от вида разрешенного использования составляет 80% от актуальной кадастровой стоимости участка, говорится в пояснительной записке к закону.

Закон также уточняет, что если здание не может быть построено на этом участке согласно действующему виду разрешенного использования, то, перед тем как снять запрет на строительство или реконструкцию, вид разрешенного использования необходимо поменять на основании заявления собственника земли.

"Этот закон будет способствовать увеличению научно- технического, инвестиционного и промышленного потенциала города Москвы", - заключил Фурсин.

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