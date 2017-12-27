Завод по производству белка в Ленинградской области открыл линию мощностью 150 т в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Лужский завод по производству говяжьего коллагенового белка "Белкозин" в Ленинградской области запустил новую линию мощностью 150 т белка в месяц.

"На Лужском заводе "Белкозин" открылся новый цех по производству говяжьего белка. Площадь нового производства - 450 кв. м, мощность - 150 т белка в месяц. Инвестиции в реконструкцию ООО "Белкозин" составили более 1 млрд рублей", - сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Лужский завод считается одним из ведущих в России производителей говяжьего коллагенового белка, который используют в изготовлении колбасной продукции и мясных полуфабрикатов. Предприятие также производит медикаменты, ранозаживляющие и кровоостанавливающие препараты.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что "запуск нового производства усиливает позиции Ленинградской области в сфере импортозамещения и повышает долю экспорта региональной продукции за рубеж".

Лужский завод белковой колбасной оболочки "Белкозин" был построен в 1972 году. Завод работает на европейском оборудовании, постоянно совершенствует технологические процессы. Его производственная мощность по выпуску колбасной оболочки составляет более 150 млн погонных метров в год диаметром от 17 до 120 мм. Здесь также изготавливается коллагеновая масса для производства изделий из белка и лекарственных средств. Как отмечают в пресс-службе областного правительства, это единственное в России предприятие подобного профиля.

"Белкозин" также является одним из крупнейших экспортеров региона, он поставляет колбасную натуральную оболочку в 20 стран, в том числе в США, Францию, Чили, Бразилию, Аргентину, ЮАР, Казахстан, Армению.