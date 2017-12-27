Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС проработает вопрос стабилизации цен на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018

Экономика и бизнес
27 декабря, 19:23 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Пока признаков сговора ведомство не наблюдает

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает три обращения, касающиеся цен на авиабилеты в города, которые принимают Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Пока ФАС не видит признаков сговора при ценообразовании, но проработает с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен по этим направлениям, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования. Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает. Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания. Мы проработаем с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен по указанным направлениям", - заявили в ведомстве.

При этом в регуляторе напомнили, что РЖД намеревались бесплатно доставлять болельщиков в города проведения чемпионата. "Стоит обратить внимание и на этот способ передвижения", - подчеркнули в ФАС.

Согласно исследованию газеты РБК, цены на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата, уже выросли в среднем на 230% по сравнению с обычными днями. Издание проанализировало цены на самые дешевые из доступных на декабрь билетов по всем маршрутам между принимающими матчи ЧМ-2018 городами. Выяснилось, что больше всего подорожали перелеты в Волгоград: еще летом билет на рейс Москва-Волгоград в среднем обходился в 6,3 тыс. рублей, но в дни ЧМ цена достигает 30-40 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
5
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
6
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама