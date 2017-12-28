Частоты для тестирования 5G в России не выделены из-за несогласия Роскосмоса и ФСО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не выделила частоты для тестирования сетей связи пятого поколения из-за позиции Роскосмоса и ФСО, которые выступают против выделения отдельных полос частот, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Изначально проект решения ГКРЧ предусматривал выделение для тестирования 5G в России частот 3,4-3,8 ГГц и 24,5-26,5 ГГц. Речь шла, например, о выделении частот ФГУП НИИР для создания вместе с другими операторами опытной сети связи пятого поколения "для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ на территории РФ". Операторы связи хотели также получить частоты для тестирования 5G в отдельных городах: в частности, МТС и "Вымпелком" подавали заявки на частоты в более высоких диапазонах.

Однако согласованное решение об использовании полос радиочастот 3,4-3,8 ГГц и 24,25-29,5 ГГц для тестирования пятого поколения к сегодняшнему заседанию ГКРЧ подготовить не получилось. "С учетом поступивших заключений Минобороны России, ФСО России и госкорпорации "Роскосмос" и по итогам обсуждения на согласительном совещании 20 декабря согласованную позицию по проекту решения выработать не удалось", - сообщил замначальника отдела Минкомсвязи Андрей Блинов, который делал доклад по этому вопросу в ходе заседания комиссии.

Разногласия сторон

Представитель Роскосмоса в ходе заседания ГКРЧ рассказал, что в диапазонах 24,25-29,5 ГГц осуществляется управление деятельностью пилотируемых космических средств. "В том числе эти средства задействованы для решения задач национальной безопасности. Вложены достаточно серьезные средства в соответствующие наземные комплексы. В текущей редакции мы, к сожалению, не имеем возможности согласовать", - сказал он.

При этом представитель госкорпорации уточнил, что Роскосмос не выступает против всей полосы. "Есть полосы частот, например, 24,25-25,25 ГГц, где мы готовы согласиться на использование этих частот", - уточнил он.

Что касается частот 3,4-3,8 ГГц - против их использования для тестирования 5G выступает ФСО. Представитель администрации связи ФСО в ходе заседания ГКРЧ отметил, что по мнению службы, "использование полосы 3,4-3,8 ГГц для систем пятого поколения не перспективно". "Дело в том, что системы пятого поколения совершенно несовместимы с теми средствами спутниковой связи, которые сейчас используются у нас и соответственно будут использоваться. Использование диапазона 3,4-3,8 ГГц приведет к тому, что примерно 50% емкости российских спутников будет собственно говоря поражено. С учетом состояния российских орбитальных группировок предлагаем все- таки это не использовать", - пояснил он.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, который является председателем ГКРЧ, резюмировал, что комиссия в такой ситуации не может принять решение. "Давайте мы сделаем протокольную запись и на последующих заседаниях госкомиссии попробуем сформировать какие-то решения, связанные с исследованиями и иными какими- то действиями, которые бы нас как-либо продвинули вперед", - отметил он. "Здесь РФ нужно синхронизировать свои решения с другими странами. Без этого гармоничного развития не получится с точки зрения оборудования и всего прочего", - добавил министр.

Разногласия по выделению частот в ГКРЧ возникали и ранее. "К сожалению, мы с такой ситуацией сталкивались и когда развивалось 3G, и когда - 4G. 5G тоже стало не исключением", - напомнил Никифоров. Однако, по его словам, развитие 3G и 4G "позволяет испытывать какой-то осторожный оптимизм и по 5G". "Хотя мы действительно сегодня не понимаем общую конфигурацию, как это может быть сделано", - добавил он.

На сегодняшний день частоты для тестирования 5G есть только у "Мегафона". В июле 2017 г. ГКРЧ выделила оператору полосы частот для тестирования стандарта связи 5G на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. "Мегафону" были выделены частоты 3,4-3,8 МГц для тестового развертывания фиксированного сегмента сети связи пятого поколения 5G и полосы радиочастот 25,25-29,5 ГГц для развертывания мобильного сегмента 5G.

Технология пятого поколения мобильной связи предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 г. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме онлайн.