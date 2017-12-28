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Минтруд ожидает уровень безработицы в РФ по итогам года на уровне 5,1%

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Глава ведомства Максим Топилин выразил надежду на повышение уровня занятости населения в следующем году

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Безработные в России по итогам 2017 года могут составить 5,1% от экономически активного населения, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

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"В среднем за год будет чуть-чуть выше 5,1%. Следующий год тоже будет, я надеюсь, снижение безработицы, потому что, в принципе, мы выходим на позитивные изменения", - сказал Топилин.

По предварительным данным Росстата, численность безработных в России в ноябре 2017 года составила около 3,9 млн человек, или 5,1% экономически активного населения. Для сравнения - численность безработных в России в октябре 2017 г. составляла около 3,86 млн человек, или 5,1% экономически активного населения. Численность экономически активного населения в ноябре 2017 г. составила 76,4 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.

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