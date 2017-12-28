МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крым получит 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2018 году. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2018 году из резервного фонда президента Российской Федерации 4,5 млрд рублей Росавтодору для последующего предоставления указанных средств бюджету Республики Крым на основании соглашения с высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым в целях финансового обеспечения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично- дорожной сети и автомобильных дорог Республики Крым", - говорится в материалах.

Росавтодору поручено обеспечить контроль за расходом выделенных средств.