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Крым получит 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2018 году

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Росавтодору поручено обеспечить контроль за расходом выделенных средств

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Крым получит 4,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2018 году. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2018 году из резервного фонда президента Российской Федерации 4,5 млрд рублей Росавтодору для последующего предоставления указанных средств бюджету Республики Крым на основании соглашения с высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым в целях финансового обеспечения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично- дорожной сети и автомобильных дорог Республики Крым", - говорится в материалах.

Росавтодору поручено обеспечить контроль за расходом выделенных средств.

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