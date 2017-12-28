Предприниматели боятся внедрения онлайн-касс, но выступают за обновление старых аппаратов

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Массовый сбой в работе онлайн-касс, который произошел в декабре 2017 года у нескольких российских производителей, вызывает опасения у представителей отечественного малого бизнеса, однако они согласны с тем, что старые кассовые аппараты нуждаются в обновлении. Представители малого бизнеса рассказали ТАСС, что опасаются внедрять новые устройства из-за того, что технология работы с ними полностью не отстроена.

С 1 июля 2017 года, согласно федеральному закону, предпринимателям запрещено работать на кассах старого поколения и необходимо в обязательном порядке регистрировать новые онлайн-кассы в налоговой службе. По оценке Федеральной налоговой службы (ФНС), зарегистрировано порядка 850 тыс. кассовых аппаратов нового образца, что составляет 75% от целевого объема данной продукции. Ежедневно в режиме онлайн в налоговые службы поступает информация более чем о 70 млн чеках.

20 декабря произошел массовый сбой в работе онлайн-касс отечественного производства. Компании-клиенты не могли пользоваться аппаратами и пробивать чеки. В разъяснительном письме заместителя главы ФНС Даниила Егорова говорилось, что владельцев проблемных аппаратов не будут привлекать к административной ответственности за расчеты без касс.

Проблемы с онлайн-кассами были и раньше

Предприниматель и собственник компании из сферы общепита ООО "Прайм" Анастасия Филиппова рассказала ТАСС, что проблемы с онлайн-кассами были и до массового сбоя в декабре 2017 года. Ее компания внедрила новую кассу в феврале этого года, чтобы научиться работать с новым аппаратом до того момента, когда они станут обязательными.

"Новые онлайн-кассы - это моя очень серьезная боль. У меня четыре ресторана в сфере общественного питания в Рязани и Нижнем Новгороде. Мы заранее, чтобы не нарушать закон, заказали кассы у компании "Штрих-М". Часть привезенных касс были бракованными, и мы даже не смогли их обменять, так как у компании был перегруз по заказам", - отметила Филиппова.

Она добавила, что на этом проблемы с новыми кассами не закончились. "Мы нарвались на штраф от налоговой службы, онлайн-кассу пришлось все-таки снять. Проблему решили только через четыре месяца страданий. Первые два месяца никто не мог найти ошибку, и мы в течение двух месяцев по пять раз в день чинили кассу. Массовый сбой негативно повлиял на нашу работу, если так и дальше пойдет, то боюсь, это парализует не только работу моей компании, но и всего малого бизнеса в целом", - сказала предприниматель.

По ее мнению, проблемы произошли из-за того, что производители онлайн-касс были не готовы к таким объемам работы. Убыток ресторанов Филипповой из-за поломки касс составил 100 тыс. рублей.

С ней согласен владелец рязанской компании из ресторанной отрасли ООО "САБ-ЛАЙТ" Алексей Петрич. "Мы тоже купили кассы от "Штрих-М", и после первой же недели они перестали выдавать чеки. По сути, какое-то время нам пришлось работать незаконно, но клиенты отнеслись с пониманием <…> Мне бы очень хотелось, чтобы производители онлайн-касс сделали выводы после массового сбоя, иначе мой бизнес и бизнес моих коллег просто встанет", - пояснил он.

ТАСС не смог получить оперативный комментарий от компании "Штрих-М" по поводу массового сбоя.

Реформа выше, чем риски

Предприниматель и собственник московской компании ЗАО "Берм", которая занимается электроизоляцией, Сергей Ермилов рассказал, что массовый сбой онлайн-касс частично затронул работу его организации. Однако он отметил, что эффект от реформы кассовых аппаратов важнее, чем существующие риски.

"Я согласен, что если не будет сделано выводов, то дальнейшие сбои могут сильно навредить работе малого бизнеса, а рабочий процесс некоторых предприятий, в особенности розничных, - даже парализовать. У меня 20 декабря не работало несколько касс, но я надеюсь, будет полная перепроверка систем. Лично мне с внедрением онлайн- касс стало проще работать и проще весь процесс оплаты держать под контролем", - отметил Ермилов.

Его поддержал основатель и генеральный директор компании по производству онлайн-касс "Эвотор" Андрей Романенко.

"Сбой, произошедший 20 декабря, был заметным, но ограниченным. По данным ФНС коснулся только 3% онлайн-касс. Сейчас все усилия игроков направлены на установление стабильности функционирования системы. Я думаю, что заинтересованность малого бизнеса в реформе выше, чем риски, связанные с возможными на первых порах техническими накладками", - пояснил Романенко.

Он отметил, что реформа предоставит малому бизнесу доступ к технологиям, позволяющим максимально продуктивно развивать свое дело, в то время как ранее это было доступно только крупным игрокам.

Ответственность на плечах производителя

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев считает, что ответственность за убытки клиентов должны нести производители онлайн-касс. "Вообще в случае массовых сбоев онлайн-касс отвечать должен сам производитель. Малый бизнес не должен отвечать за это своими клиентами или прибылью", - рассказал он.

С омбудсменом согласна и вице-президент общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Марина Блудян. "Однозначно, за массовый сбой онлайн-касс должны отвечать сами производители, а не их клиенты. В ближайшее время соберем по этому поводу круглый стол", - сказала она.