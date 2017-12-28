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Глава "Аэрофлота": "авиационный Uber" составит конкуренцию авиакомпаниям в будущем

Экономика и бизнес
28 декабря, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Виталий Савельев отметил, что компания отвечает на потенциальную угрозу активной цифровизацией услуг

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что агрегаторы такси придут в авиационную отрасль и станут основными конкурентами авиакомпаний. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я выступал в Женеве, я член совета директоров IATA (Совет управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта - прим. ТАСС). У нас у всех есть общий враг, он пока виртуальный, его пока нет, но он будет в ближайшем будущем - так называемый авиационный Uber. Это виртуальная авиакомпания, они будут продавать наши емкости, если мы не будем готовы сами предоставлять эти услуги", - сказал он.

По словам Савельева, "Аэрофлот" отвечает на эту угрозу активным движением в направлении цифровизации услуг. "Мы уже второй год подтверждаем, что мы четвертые в мире по цифровизации бизнес-процессов и сервисных процессов", - сообщил он.

Ранее стало известно, что американская компания Uber и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подписали соглашение о совместной работе над созданием "летающих такси".

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