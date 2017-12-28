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Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете к 2020 году может снизиться до 33%

Экономика и бизнес
28 декабря, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В 2018 году этот показатель составит 37%

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ к 2020 году, по прогнозу Минфина РФ, снизится до 33%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если пару лет назад доля нефтегазовых доходов в бюджете была превалирующей - около 60%, то в следующем году эта цифра составляет уже 37%, а к 2020 году мы ожидаем снижение этого показателя до трети, 33% всех доходов", - сказал министр.

Ранее Силуанов сообщал, что в 2017 году бюджет получит нефтегазовых доходов на 172 млрд рублей больше, чем планировалось, а ненефтегазовых - на 117 млрд рублей больше.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета составят в 2017 году 14,99 трлн руб. (16,3% ВВП), что выше запланированного в первой редакции бюджета-2017 на 1,5 трлн руб. Рост нефтегазовых доходов объясняет примерно 2/3 прироста доходов. При этом, согласно действующим переходным положениям бюджетного правила, они не будут использованы на финансирование дополнительных расходов бюджета.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2017 году составят 9,022 трлн рублей (9,8% ВВП) - почти на 7% выше плана.

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