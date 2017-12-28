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WSJ: японский конгломерат SoftBank купит около 20% компании Uber

Экономика и бизнес
28 декабря, 22:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, декабря. /ТАСС

По данным газеты, конгломерат получит долю в компании со скидкой почти 30%

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НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group приобретет около 20% американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-сервиса заказа такси. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Согласно ее данным, SoftBank Group победил в тендере на право купить ценные бумаги Uber, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников американской компании. Срок действия их предложения истекает в четверг в 23:00 мск. Японский конгломерат настроен в конечном счете снизить количество покупаемых акций с 20% до 15% - так, чтобы оставшиеся пять процентов могли приобрести другие инвесторы, участвовавшие в тендере.

Согласно публикации, общая стоимость Uber оценена в $48 млрд по сравнению с недавними рыночными выкладками (около $70 млрд). Это значит, что SoftBank Group купит долю американской компании со скидкой почти 30%, поясняет газета.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Основанная в 1981 году компания SoftBank является одним из крупнейших сотовых операторов Японии. Она также работает в сфере маркетинга и финансов. Ее гендиректор Масаёси Сон с состоянием в размере $21,2 млрд находится на 34-й позиции в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. В отдельном рейтинге японских миллиардеров он занимает первое место.

В декабре прошлого года Дональд Трамп (тогда еще избранный президент США), проводивший переговоры с Соном в Нью-Йорке, заявил, что SoftBank намерен инвестировать в американскую экономику $50 млрд.

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