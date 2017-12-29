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Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone

Экономика и бизнес
29 декабря, 2:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, декабря. /ТАСС

Корпорация также объявила о снижении стоимости замены батарей с $79 до $29

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© EPA/JOHN TAGGART

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Apple принесла в четверг извинения потребителям за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone, и обещала никогда не поступать так впредь. Стоимость замены аккумуляторов в смартфонах iPhone 6 и предыдущих моделях снижена с $79 до $29, говорится в уведомлении, размещенном на сайте корпорации.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман

Корпорация Apple представила свой новый флагман

Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

"Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся. Данная проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы хотим объясниться и рассказать о том, какие изменения мы делаем [чтобы исправить положение]", - отметила корпорация.

"Прежде всего, мы не совершаем и не совершим ничего, чтобы намеренно сократить срок эксплуатации любого товара Apple или же преуменьшить впечатление пользователей от новых обновлений", - добавила Apple. Корпорация пояснила, что год назад она выпустила обновление операционной системы iOS 10.2.1, призванное избежать отключения определенных компонентов моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE во время периодов максимального расходования энергии аккумуляторов. Продолжение функционирования важных, с точки зрения корпорации, приложений, однако, достигалось "иногда за счет замедления включения [менее важных] приложений".

Так как реакция потребителей на iOS 10.2.1 "была позитивной", в Apple "недавно распространили аналогичный вид поддержки на модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus путем установки приложения iOS 11.2". Корпорация заверила, что замена старых аккумуляторов на новые приводит функционирование смартфонов предыдущих поколений в норму. Стоимость замены аккумуляторов, срок гарантии которых истек, "сокращается на $50 - с $79 до $29", начиная с января 2018 года. Эта программа будет внедряться повсеместно до декабря 2018 года.

Ранее Apple подтвердила, что замедляла работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов.

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