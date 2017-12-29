Карачаево-Черкесия за три года увеличила объем сельхозпроизводства на 72%

ЧЕРКЕССК, 29 декабря. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в Карачаево-Черкесии за три года вырос на 72%, составив порядка 32 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов на совещании, посвященном итогам 2017 года и задачам на следующий год.

"Объем производства продукции сельского хозяйства за три года вырос на 72% и составил порядка 32 млрд рублей, в том числе благодаря мерам поддержки, оказанным аграриям Минсельхозом России и Карачаево-Черкесии. Этот год не стал исключением, и АПК [агропромышленный комплекс] республики также демонстрирует увеличение объемов сельхозпроизводства. Хотя потенциал есть, и его нам необходимо активно использовать", - цитирует Темрезова пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в этом году гранты на развитие животноводства получили 69 семейных ферм, общий объем господдержки составил более 161,2 млн рублей. Гранты на 41,6 млн рублей получили 60 начинающих фермеров из Карачаево-Черкесии. Как ожидается, реализация программ "Поддержка начинающих фермеров" и "Развитие семейных животноводческих ферм" в республике позволит создать по итогам 2017 года 287 рабочих мест.

Кроме того, при государственной поддержке в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии был реализован проект по строительству оптово-распределительного (логистического) и селекционно-семеноводческого центров для обеспечения аграриев качественными, адаптированными семенами. В Адыге-Хабльском районе реализуются два проекта по закладке фруктового сада интенсивного типа.