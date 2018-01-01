Собянин пообещал с 1 января увеличить пенсии и соцвыплаты в Москве

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Глава столицы Сергей Собянин с 1 января 2018 года пообещал увеличить минимальную пенсию в Москве с нынешних 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. Таким образом минимальная пенсия московских пенсионеров увеличится на 3 тыс. рублей

Кроме того будет поднят размер социальных выплат москвичам. По словам мэра, изменения коснутся более 1 млн пожилых москвичей. Увеличение выплат будет профинансировано в том числе за счет сокращения программы по благоустройству.

Минимальный доход неработающих пенсионеров в столице последний раз поднимался в марте 2016 года, тогда правительство Москвы подняло его на 2,5 тыс. рублей и размер пенсии составил 14,5 тыс. рублей.

Социальные выплаты

Помимо роста размера минимальных пенсий, будут увеличены социальные выплаты. Планируется вдвое увеличить ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Кроме того, будут увеличены городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы. Им будут ежемесячно выплачивать 8 тыс. рублей вместо 4 тыс. рублей.

Дополнительные компенсации предусмотрены и для московских долгожителей. Единовременно 15 тыс. рублей получат те, кому в следующем году исполнится 101 год и более. Супружеские пары по случаю юбилеев тоже получат единовременные денежные выплаты, а отметившие 50 лет совместной жизни получат 20 тыс. рублей (в 2017 году размер таких выплат составлял 10 тыс. рублей), 55 лет и 60 лет - 25 тыс. рублей (в 2017 году - 11 тыс. и 12 тыс. рублей), 65 лет и 70 лет - 30 тыс. рублей (в 2017 году - 13 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно).

Пособия малообеспеченным и многодетным семьям

Размер детских пособий для малообеспеченных семей вырастет от трех до шести раз. Увеличение данных выплат коснется около 300 тыс. юных столичных жителей. Ежемесячное пособие на ребенка увеличится почти в пять раз для малообеспеченных семьей с детьми до трех лет - до 10 тыс. рублей (в 2017 году - 2 тыс. рублей).

Выплаты малообеспеченным матерям- и отцам-одиночкам, а также военнослужащим, проходящим службу по призыву, на ребенка до трех лет планируют увеличить до 15 тыс. рублей, а размер пособия на детей старше трех лет и пособия многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, станет больше в два раза.

В 2018 году всего на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета города планируется направить 430 млрд рублей. На социальные выплаты пойдут в том числе средства, сэкономленные на программе "Моя улица".