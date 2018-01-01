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Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах в 2018 году не изменятся

Экономика и бизнес
1 января, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Соответствующее решение ранее приняло правление Федеральной антимонопольной службы России

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Железнодорожные тарифы на проезд в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах в 2018 году индексироваться не будут и останутся на уровне 2017 года. Решение о нулевой ставке индексации ранее приняло правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

При этом Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) откажется от индексации тарифов в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и "люкс"). Система динамического ценообразования стоимости проезда в поездах дальнего следования, которая используется ФПК при назначении цен на проезд в вагонах купе, СВ и "люкс", дает возможность тем пассажирам, которые ранее путешествовали исключительно в плацкарте, выбирать для себя более комфортные условия проезда при минимальной разнице в цене, отмечают в ФПК. Так, например, в первые дни продаж билетов цена верхней полки купейного вагона часто равна цене проезда в плацкартных вагонах.

Государство устанавливает тарифы для ФПК на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах. Тарифы, как правило, индексируются ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство. Тарифы на СВ, купе и "люкс" ФПК устанавливает сама по согласованию с ФАС.

Динамическое ценообразование применяется в дерегулированном сегменте перевозок пассажиров в поездах дальнего следования (вагоны купе, СВ и "люкс", вагоны с местами для сидения скоростных поездов). Согласно этой системе, цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

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