На Украине из-за цен на уголь с 1 января на 9,5% выросла оптовая цена электричества

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины с 1 января повысила на 9,5% оптовую рыночную цену на электроэнергию.

"С 1 января цена повышается на 9,5% - до 1495,46 гривны (около $53) за 1 МВт/ч", - говорится в сообщении регулятора. Данным решением также предусмотрено, что с 1 апреля цена на электроэнергию вырастет еще на 6,1% и составит 1586,69 гривны (около $56) за 1 МВт/ч. Прогноз среднегодовой оптовой цены на 2018 год установлен на уровне 1561,99 гривны за 1 МВт/ч, что на 15,4% больше, чем в 2017 году.

Одним из оснований для повышения стал рост цены угля на мировом рынке. Регулятор также объясняет повышение тарифа девальвацией гривны и высокой инфляцией.

Оптовая рыночная цена - это цена электроэнергии, за которую в следующем году производители электроэнергии (атомные, тепловые и другие станции) будут продавать ее на оптовый рынок. Повышение цены в первую очередь затронет промышленные предприятия и бюджетные учреждения. В свою очередь повышение цен для промышленности приведет к удорожанию отдельных видов товаров и услуг, которые потребляет население. Резкий рост цен на электроэнергию также делает менее конкурентоспособными металлургическую, ферросплавную, алюминиевую отрасли.