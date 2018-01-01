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В Китае началась коммерческая эксплуатация второй ветки нефтепровода для российской нефти

Экономика и бизнес
1 января, 14:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 1, января. /ТАСС

Вторая ветка нефтепровода позволит нарастить поставки российской нефти до 30 млн т в год

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ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Вторая ветка нефтепровода для прокачки российской нефти по китайской территории официально открылась в понедельник для коммерческой эксплуатации, позволяя наращивать поставки российской нефтепроводной нефти в Китай до 30 млн т в год. Об этом сообщает агентство Синьхуа из Мохэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

Строительство ветки протяженностью 941,8 км, соединивший приграничный Мохэ с Дацином, началось в августе 2016 года. Вторая ветка пролегает параллельно с первой, сообщил агентству генеральный управляющий компании PetroChina Pipeline Company Цзян Чанлян. Проект, по его словам, "направлен на углубление энергетического сотрудничества между КНР и РФ и служит предложенной Китаем инициативе "один пояс, один путь".

Ветка в Китай

В апреле 2009 года российское правительство одобрило соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной сфере, предполагающее строительство ответвления от нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан на Китай. Соответствующие контракты были подписаны в 2010 году между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation), "Транснефтью", "Газпромом", "Лукойлом" и "Роснефтью".

1 января 2011 года начались поставки нефти по ответвлению от ВСТО в Китай: от Сковородино до нефтеперекачивающей китайской станции Мохэ близ российской границы и далее до города Дацин (провинция Хэйлунцзян). Первоначальная мощность участка, в состав которого входит подводный переход через реку Амур, составила 15 млн т нефти в год. К 2014 году она была увеличена до 20 млн т. Протяженность ответвления ВСТО от Сковородино до границы с КНР - 67 км. Дальше маршрут следует до Дацина. В ноябре 2017 года завершились основные работы по расширению пропускной способности данного участка до 30 млн т.

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