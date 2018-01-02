Производство электроэнергии в РФ в 2017 году выросло на 0,2%

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Производство электроэнергии в РФ в 2017 году увеличилось на 0,2% по сравнению с уровнем 2016 года и составило 1,073 трлн кВт. ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В том числе в декабре производство электроэнергии снизилось на 2,7% - до 103 млрд кВт. ч.

Экспорт электроэнергии из России в 2017 году уменьшился на 2,2% - до 20,3 млрд кВт. ч, в том числе в страны СНГ было поставлено 7,2 млрд кВт. ч (-9%), в страны не СНГ - 13,2 млрд кВт. ч (+2%).

Потребление электроэнергии в России в 2017 году выросло на 0,5% - до 1,058 трлн кВт. ч.

Производство теплоэнергии в минувшем году уменьшилось на 8% - до 490,6 млн Гкал.

Так же, согласно материалам ЦДУ ТЭК, в России в 2017 году увеличилась добыча угля по сравнению с уровнем 2016 года на 5,7% - до 408,8 млн т, экспорт вырос на 15,2% - до 186,9 млн т.

Импорт угля вырос на 15,6% - до 23,21 млн т, поставки российского угля на внутренний рынок выросли на 1,6% - до 169,9 млн т.

Добыча крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: СУЭК - 107,7 млн т угля (+2,2%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 46,5 млн т (+4,8%), ХК "СДС-Уголь" - 24,7 млн т (+0,5%), компания"Востсибуголь" - 13,8 млн т (+5,1%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 8 млн т (-10,6%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 8,3 млн т (-16%).