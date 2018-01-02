Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производство электроэнергии в РФ в 2017 году выросло на 0,2%

Экономика и бизнес
2 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Также по итогам прошлого года выросла добыча угля на 5,7%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Производство электроэнергии в РФ в 2017 году увеличилось на 0,2% по сравнению с уровнем 2016 года и составило 1,073 трлн кВт. ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В том числе в декабре производство электроэнергии снизилось на 2,7% - до 103 млрд кВт. ч.

Экспорт электроэнергии из России в 2017 году уменьшился на 2,2% - до 20,3 млрд кВт. ч, в том числе в страны СНГ было поставлено 7,2 млрд кВт. ч (-9%), в страны не СНГ - 13,2 млрд кВт. ч (+2%).

Потребление электроэнергии в России в 2017 году выросло на 0,5% - до 1,058 трлн кВт. ч.

Производство теплоэнергии в минувшем году уменьшилось на 8% - до 490,6 млн Гкал.

Так же, согласно материалам ЦДУ ТЭК, в России в 2017 году увеличилась добыча угля по сравнению с уровнем 2016 года на 5,7% - до 408,8 млн т, экспорт вырос на 15,2% - до 186,9 млн т.

Импорт угля вырос на 15,6% - до 23,21 млн т, поставки российского угля на внутренний рынок выросли на 1,6% - до 169,9 млн т.

Добыча крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: СУЭК - 107,7 млн т угля (+2,2%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 46,5 млн т (+4,8%), ХК "СДС-Уголь" - 24,7 млн т (+0,5%), компания"Востсибуголь" - 13,8 млн т (+5,1%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 8 млн т (-10,6%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 8,3 млн т (-16%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
2
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
3
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
6
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
7
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама