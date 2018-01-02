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Sakhalin Energy увеличила экспорт СПГ в 2017 году на до 15,5 млрд куб. м

Экономика и бизнес
2 января, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Согласно оценкам министра энергетики, Россия может увеличить свою долю на рынке СПГ до 15-20% к 2035 году

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2017 году вырос на 5,3% - до 15,48 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре экспорт СПГ в страны АТР составил 1,47 млрд куб. м (-0,2%).

Sakhalin Energy является оператором проекта "Сахалин-2" - первого в России проекта по производству СПГ. До запуска "Ямал СПГ" в декабре 2017 года являлся единственным действующим в России заводом по производству СПГ. Акционерами Sakhalin Energy являются Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (50% плюс одна акция), Shell Sakhalin Holdings B.V. (27,5% минус одна акция), Mitsui Sakhalin Holdings B.V. (12,5%), Diamond Gas Sakhalin B.V. (10%). В рамках проекта "Сахалин-2" предусмотрено поэтапное освоение Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского газового месторождений, которые расположены в 13-16 км от северо-восточного побережья острова Сахалин.

По оценке российского министра энергетики Александра Новака, Россия может увеличить свою долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

По словам министра, основная ресурсная база СПГ находится в основном на севере: полуостров Ямал, полуостров Гыдан, где запасы превышают 38 трлн куб. м газа. Новак также подчеркнул, что существует поручение президента России, согласно которому поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.

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