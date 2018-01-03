Строительство гостиницы начнется в 2018 году на курорте Домбай в КЧР

ЧЕРКЕССК, 3 января. /ТАСС/. Строительство крупного гостиничного комплекса стоимостью 1,4 млрд рублей планируется начать в 2018 году на горнолыжном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"В этом году на "Домбае" должно начаться строительство гостиницы на 166 номеров. Стоимость объекта ориентировочно составит 1,4 млрд рублей", - отметили в министерстве.

Гостиничный комплекс будет возводиться в рамках проекта по модернизации курорта, включенного в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы". Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Также он предусматривает строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на курорте "Домбай" планируется начать реализацию проекта по водоснабжению туристических объектов, которые находятся на склоне горы Мусса-Ачитара, и установке системы искусственного оснежения, что позволит на три месяца продлить горнолыжный сезон на курорте. Сейчас он обычно открывается на "Домбае" в конце декабря и закрывается в марте.