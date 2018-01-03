Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Энергоблок номер два Хмельницкой атомной электростанции в городе Нетишин (Украина) отключен для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора. Об этом в среду сообщили в пресс-службе украинского "Энергоатома".

"В 01:57 (2:57 мск) энергоблок номер два Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний по уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты (СУЗ) реактора", - проинформировали в компании. При этом в пресс-службе заверили, что "при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. На станции работают два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Они были подключены к энергосети в 1987 и 2004 годах.