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Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок

Экономика и бизнес
3 января, 11:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС

При переходных процессах отключения нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, сообщили в пресс-службе украинского "Энергоатома"

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КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Энергоблок номер два Хмельницкой атомной электростанции в городе Нетишин (Украина) отключен для устранения неполадок в системе управления и защиты реактора. Об этом в среду сообщили в пресс-службе украинского "Энергоатома".

"В 01:57 (2:57 мск) энергоблок номер два Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний по уплотнительной поверхности привода системы управления и защиты (СУЗ) реактора", - проинформировали в компании. При этом в пресс-службе заверили, что "при переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. На станции работают два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Они были подключены к энергосети в 1987 и 2004 годах.

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