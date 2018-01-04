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Правительство РФ утвердило цену на газ для Армении на 2018 год в $150 за тысячу кубометров

Экономика и бизнес
4 января, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что цена на российский газ для республики останется на уровне прошлого года

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило продление до конца 2018 года цены на газ, поставляемый в Армению, в размере $150 за тысячу кубометров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением утверждается текст протокола о внесении соответствующих изменений в межправсоглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи глав правительств РФ и Армении сообщал, что цена на российский газ для республики в 2018 году останется на уровне 2017 года.

До апреля 2016 года Армения закупала российский газ по цене $165 за тысячу кубометров.

В настоящее время Россия является основным поставщиком природного газа в Армению, поставляемого транзитом через территорию Грузии.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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