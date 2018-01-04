Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S&P поместило рейтинги АФК "Система" и МТС на пересмотр с негативным прогнозом

Экономика и бизнес
4 января, 17:40 дата обновления: 4 января, 18:09 UTC+3

Решение было принято на фоне новостей о мировом соглашении с "Роснефтью"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК "Система" "В+" и МТС "BB" в список на пересмотр с "негативным" прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг АФК "Система" "B+" и рейтинг МТС "BB" помещены в список на пересмотр с "негативным" прогнозом на фоне новостей о мировом соглашении с "Роснефтью", - говорится в сообщении.

Смотрите также

История судебных исков "Роснефти" к АФК "Система". Досье

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест". Корпорация, выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей.

Как сообщалось, для возмещения убытков "Башнефти" корпорация использует собственные и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд выделит АФК "Система" краткосрочный кредит на 40 млрд рублей для выплат по мировому соглашению с "Роснефтью".

Мировое соглашение также предусматривает постепенное снятие ареста с части активов АФК "Система", наложенного в качестве обеспечения по искам "Роснефти", в том числе с акций "Детского мира" и МТС.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама