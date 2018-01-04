S&P поместило рейтинги АФК "Система" и МТС на пересмотр с негативным прогнозом

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК "Система" "В+" и МТС "BB" в список на пересмотр с "негативным" прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг АФК "Система" "B+" и рейтинг МТС "BB" помещены в список на пересмотр с "негативным" прогнозом на фоне новостей о мировом соглашении с "Роснефтью", - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест". Корпорация, выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей.

Как сообщалось, для возмещения убытков "Башнефти" корпорация использует собственные и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд выделит АФК "Система" краткосрочный кредит на 40 млрд рублей для выплат по мировому соглашению с "Роснефтью".

Мировое соглашение также предусматривает постепенное снятие ареста с части активов АФК "Система", наложенного в качестве обеспечения по искам "Роснефти", в том числе с акций "Детского мира" и МТС.