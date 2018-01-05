Индекс Dow Jones впервые в истории превысил уровень в 25 тыс. пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил показатель в 25 тыс.пунктов. Об этом сообщил телеканал CNBC. Уровня в 24 тысячи пунктов Dow Jones достиг 30 ноября прошлого года.

"Еще год назад мысль о том, что Dow Jones может достигнуть 25 тыс. пунктов, казалось дикой", - приводит канал слова вице-президента нью-йоркской финансовой компании E-Trade Стива Клауссена. По его мнению, к таким результатам, в частности, привели хорошие показатели занятости в США.

В конце декабря президент США Дональд Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка. В своем Twitter он указал, что "год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест", в том числе благодаря проведенной его администрацией налоговой реформе.

Белый дом также распространил справку, в которой указал, что за год пребывания Трампа у власти в стране были созданы 1,7 млн рабочих мест, а индекс Dow Jones достиг рекордных показателей.