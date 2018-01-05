CNN: глава Intel продал акции после того, как стало известно об уязвимости процессоров

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Главный управляющий корпорации Intel Брайан Кржанич в конце 2017 года продал крупный пакет акций компании, однако в Intel отрицают, что эта сделка была как-то связана с уязвимостью, обнаруженной несколькими месяцами ранее в процессорах, выпускаемых его компанией. С таким утверждением выступила 4 января телекомпания CNN.

По ее данным, Кржанич на протяжении 2017 года 21 раз продавал пакеты акций, однако о продаже самого крупного пакета (245 тыс. акций) он объявил 30 октября, всего за три дня до того, как акции компании поднялись до самого высокого уровня в 2017 году. "Продажа Брайаном [акций] никак с этим не связана, - привела телекомпания заявление Intel. - Эта операция была проведена в соответствии с заранее разработанным планом продажи акций". В заявлении компании также указывается, что Кржанич "продолжает владеть пакетом акций в соответствии с действующими в корпорации правилами".

В то же время CNN со ссылкой на представителя корпорации Кару Уокер сообщила, что еще в июне прошлого года специалисты в области компьютерной безопасности предупредили компанию о наличии уязвимостей в выпускаемых Intel процессорах. По ее словам корпорация не ожидает, что решение проблемы потребует больших затрат и подчеркнула, что уже предпринимаются меры к тому, чтобы решить проблему.

Ранее специалисты по кибербезопасности корпорации Google обнаружили уязвимости в компьютерных микропроцессорах производства Intel, которые потенциально могут привести к хищению конфиденциальных данных пользователей. Речь идет о двух уязвимостях: одна из них (под названием Meltdown) затрагивает процессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Другая (Spectre) касается не только продукции Intel, но и чипов производства компаний AMD и ARM . Для того, чтобы устранить потенциальный риск, производителям программного обеспечения, в том числе Microsoft, пришлось выпустить обновления своих продуктов.