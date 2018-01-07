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Ирак начнет экспорт нефти с месторождений Киркука в Иран до конца января

Экономика и бизнес
7 января, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Договоренность между странами предусматривает на начальном этапе экспорт сырья в объеме 30 тыс. баррелей в сутки

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ТАСС, 7 января. Экспорт нефти, добытой на месторождениях северной иракской провинции Киркук, в Иран начнется до конца января 2018 года. Об этом, как передает портал Shafaq News, заявил в воскресенье министр нефти арабской страны Джаббар аль-Лаиби.

"Ирак начнет поставлять нефть с месторождений в Киркуке в Иран до конца января", - сказал он, уточнив, что на начальном этапе речь идет о транспортировки 30 тыс. баррелей нефти в сутки на автомобильных цистернах на нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе.

Ирак подписал соглашение с Ираном о поставках нефти из Киркука 10 декабря. Договоренность предусматривает экспорт сырья в объеме 30 тыс. баррелей ежедневно с последующим увеличением до 60 тыс..

Провинция Киркук считается северной нефтяной столицей Ирака. Этот регион не входит в состав Иракского Курдистана, однако до недавних пор ключевая инфраструктура, в том числе нефтегазовый сектор, контролировался курдскими военизированными формированиями "пешмерга" - аналог регулярной армии курдской автономии. В середине октября в ходе операции федеральных сил удалось вернуть под управление Багдада все нефтепромыслы, принадлежащие North Oil Company.

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