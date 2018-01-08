Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин РФ утвердил правила субсидирования кредитов для МСП под 6,5%

Экономика и бизнес
8 января, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Документ также устанавливает принципы отбора уполномоченных финансовых организаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выдаваемым малому и среднему бизнесу на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Правилами определяются цели, условия и порядок предоставления субсидий", - уточняется в пояснительной записке.

Основные условия предоставления таких субсидий: конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки - 3,5% годовых для малого бизнеса и 3,1% - для среднего, срок льготного кредита составляет не более 10 лет на инвестиционные цели, не более трех лет - на оборотные цели.

Документ также устанавливает правила отбора уполномоченных банков. В число критериев входят опыт кредитования субъектов МСП в течение последних 3 лет и отсутствие задолженностей по налогам и возврату субсидий перед бюджетной системой. Банк должен быть российским юридическим лицом, доля участия иностранного бизнеса в уставном капитале которого не превышает 50%. Также кредитная организация не должна получать из федерального бюджета деньги на аналогичные цели на основании других правовых актов.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП - государственный механизм финансовой поддержки, который обеспечивает доступность долгосрочного инвестиционного и оборотного кредитования субъектам МСП по фиксированным процентным ставкам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама