Кабмин РФ утвердил правила субсидирования кредитов для МСП под 6,5%

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выдаваемым малому и среднему бизнесу на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Правилами определяются цели, условия и порядок предоставления субсидий", - уточняется в пояснительной записке.

Основные условия предоставления таких субсидий: конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки - 3,5% годовых для малого бизнеса и 3,1% - для среднего, срок льготного кредита составляет не более 10 лет на инвестиционные цели, не более трех лет - на оборотные цели.

Документ также устанавливает правила отбора уполномоченных банков. В число критериев входят опыт кредитования субъектов МСП в течение последних 3 лет и отсутствие задолженностей по налогам и возврату субсидий перед бюджетной системой. Банк должен быть российским юридическим лицом, доля участия иностранного бизнеса в уставном капитале которого не превышает 50%. Также кредитная организация не должна получать из федерального бюджета деньги на аналогичные цели на основании других правовых актов.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП - государственный механизм финансовой поддержки, который обеспечивает доступность долгосрочного инвестиционного и оборотного кредитования субъектам МСП по фиксированным процентным ставкам.