"Русгидро" планирует снизить убыток генерирующих предприятий в ДФО до 3,5 млрд руб.

НОВО-ОГАРЕВО /Московская область/, 9 января. /ТАСС/. "Русгидро" планирует в 2018 году снизить убыток своих генерирующих предприятий на Дальнем Востоке примерно с 5 млрд рублей до 3,5 млрд. Об этом глава компании Николай Шульгинов доложил президенту России Владимиру Путину.

"Еще хотелось бы выполнить, уже намечаем планы снизить убыточность компаний, особенно генерирующих компаний Дальнего Востока. В прошедшем году было где-то 5 млрд рублей минус, в этом, в 2018 году мы планируем снизить убыток до 3,5 млрд рублей", - сказал он.

Глава "Русгидро" объяснил накопленный убыток нерегулируемыми тарифами. "Это связано с тем, что там тарифы, и топливо - например, уголь, - на него не регулируется цена, на уголь цена свободная, и он вырос на 22% в среднем, а тарифы - на 2%. То есть идет накопление этой задолженности", - пояснил Шульгинов.

Он обратился с просьбой к Путину "отдельно комплексно посмотреть по газификации, вопросы газификации Камчатки, вопросы энергетики Камчатки", предложив также обсудить ситуацию на Сахалине и в Приморье.

"Давайте эти предложения, потому что для этого региона нужна отдельная программа, она должна быть согласована межведомственно и с нашими крупными компаниями - производителями первичного сырья", - ответил на это президент РФ.

Выручка компании

Кроме того, глава "Русгидро" сообщил главе государства, что выручка компании в 2017 году выросла на 1,2%. "Выручка группы "Русгидро" составила где-то 396 млрд, рост примерно на 5 млрд рублей, это 1,2%", - доложил он, отметив, что группа обеспечила достижение устойчивых финансовых показателей за счет снижения операционных издержек, а также оптимизации долговой нагрузки после рефинансирования задолженности компаний Дальнего Востока.

Говоря о результатах работы компании за прошедший год, Шульгинов отметил, что называет только те результаты, которые уже не вызывают сомнения. Так, по его словам, выработка всех электростанций группы в 2017 году составила около 140 млрд кВт.ч. "Это новый рекорд, мы превысили рекорд 2016 года примерно на миллиард киловатт-часов", - сказал глава "Русгидро".

Кроме того, в прошлом году были введены в работу и установлены мощности в 236 МВт. Из них 42 МВт - это изменение установленной мощности модернизированных турбин на ГЭС. Шульгинов пояснил, что была введена в эксплуатацию Якутская ГРЭС-2 на 193 МВт электрической мощности и 469 МВт тепловой мощности. Также был завершен проект комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС.

В ходе встречи глава "Русгидро" сообщил президенту, что в декабре прошлого года компания "окончательно закончила 40-летнюю эпопею" со строительством Богучанской ГЭС. Были завершены работы по возведению мостового перехода, заасфальтирована дорога, которая связала два берега реки Ангары. Теперь жители правого берега могут беспрепятственно проезжать на машинах в свой районный центр.

Внутренний аудит

В 2018 году "Русгидро", по словам Шульгинова, планирует централизовать внутренний аудит в ключевых дочерних компаниях для повышения эффективности.

"Мы еще централизуем, планируем в этом году уже принять решение, централизуем внутренний аудит по ключевым "дочкам", потому что он разбросан и малоэффективен, он будет централизован весь по ключевым "дочкам", - сказал он.

Топ-менеджер добавил, что компания собирается также централизовать ремонтные работы на тепловых станциях на востоке страны. Он рассказал главе государства, что "несколько ремонтных "дочек" неэффективно работали, надо централизовать их".

"Когда-то мы сделали [так] после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, мы тоже централизовали ремонт на гидростанциях. Теперь на теплостанциях так сделаем", - пояснил Шульгинов.

Планы на 2018 год

В этом году компания планирует ввести около 1 ГВт новых мощностей, сообщил Шульгинов. По его словам, речь идет о Нижне-Бурейской ГЭС, Сахалинской ГРЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии и Восточной ТЭЦ в Приморье.

Кроме того, по его словам, компания будет заниматься модернизацией существующих станций. "Увеличим мощность на модернизированных ГЭС, модернизированных турбинах, и удастся, наверное, построить несколько малых ГЭС, которые мы строим по программе ДПМ (договоров на поставку мощности - прим. ТАСС)", - добавил глава "Русгидро".