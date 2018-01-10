ВБ ожидает восстановления экономики стран на востоке региона Европы и Центральной Азии

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Страны на востоке Европы и Центральной Азии продолжат восстановление своих экономик в 2018 году, говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"Ожидается продолжение восстановления экономики на востоке региона, основной вклад в которое внесут страны - экспортеры сырья, а противовесом этому станет постепенное замедление роста в западной части региона из-за снижения деловой активности в зоне евро. Усиление политической неопределенности и возобновление снижения цен на нефть создают риск замедления темпов экономического роста по сравнению с прогнозируемыми", - отмечается в документе.

Согласно оценкам, темпы экономического роста в регионе снизятся с 3,7% в 2017 году до 2,9% в 2018 году. "Темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии превысили ожидания и достигли в 2017 году 3,7%, тогда как в предыдущем году они составляли 1,7%. Эти успехи были достигнуты после трех лет крайне медленного роста вслед за резким падением цен на нефть в 2014 году", - указывают эксперты. По их данным, темпы экономического роста повысились как в странах - импортерах сырьевых товаров в западной части региона, так и в странах - экспортерах сырья в его восточной части.

"Основными факторами, способствовавшими оживлению хозяйственной деятельности, были частное потребление и инвестиции. Подъему экономической активности в западной части региона помог прирост чистого экспорта", - считают экономисты. Они подчеркивают, что основной вклад в оживление экономической активности в регионе "сыграли две его крупнейшие по размерам экономики страны - Россия и Турция".

Экономическому росту в западной части региона способствовал продолжающийся подъем экономической активности в странах Европы с высоким уровнем дохода. На экономике стран Центральной Европы благоприятно сказались повышение объемов экспорта, рост потребления, позитивная динамика на рынках труда и определенные меры налогово- бюджетного стимулирования. На востоке региона резкое ускорение темпов экономического роста наблюдалось в Казахстане - с 1,1% в 2016 году до 3,7% в минувшем году.

Экономические перспективы региона

Ожидается, что в 2018 году темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии снизятся до 2,9% - это будет связано с замедлением роста экономики Турции, в то время как показатели объемов производства в ориентированной на экспорт сырья восточной части региона вырастут и стабилизируются в 2019-2020 годах на уровне 3%.

Темпы роста экономики Казахстана, как ожидается, станут более умеренными - на уровне 2,6% - по мере ослабления эффекта таких разовых мер, как рост добычи нефти и налогово- бюджетное стимулирование. Прогнозируется, что со снижением геополитической напряженности темпы роста экономики Украины вырастут с 2% в истекшем году до 3,5%. Прогнозируемое замедление темпов экономического роста в странах Европейского Союза, как ожидается, отразится на объемах экспорта из Центральной Европы.

Экономические риски

В докладе подчеркивается, что "факторы риска на перспективу приобрели более сбалансированный характер, однако риск ухудшения показателей по-прежнему остается более весомым". "Беспорядочное ужесточение условий финансирования в мире может повлечь за собой рост стоимости финансирования. Более низкий, по сравнению с прогнозным, уровень цен на нефть может замедлить рост в странах, в значительной степени зависящих от нефтяных доходов, что негативно отразится на и без того неуверенном восстановлении их экономики и - через торговлю и перевод денежных средств - затронет и небольшие соседние страны", - считают эксперты.

"Более быстрые по сравнению с прогнозируемыми темпы роста в странах региона могут быть обусловлены как ускорением сверх ожидаемого экономического роста в Евросоюзе, который является крупнейшим торговым партнером и источником финансирования стран региона, так и проведением структурных реформ", - заключили в ВБ.