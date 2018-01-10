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Минфин конвертировал валюту на 117,2 млрд рублей на покрытие дефицита Пенсионного фонда

Экономика и бизнес
10 января, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Всего на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда в декабре было направленно 124,11 млрд рублей

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минфин в декабре реализовал $0,9 млрд, €0,76 млрд и £0,15 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 117,18 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ. Об этом говорится в сообщении министерства.

При этом всего на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда в декабре было направленно 124,11 млрд рублей из средств ФНБ, включая 6,9 млрд рублей, поступившие от Внешэкономбанка в ноябре 2017 года в связи с досрочным возвратом банком "ФК Открытие" субординированных кредитов, и 30,68 млн рублей, возвращенные Внешэкономбанком в декабре 2017 года.

В сентябре Минфин также реализовал €2,39 млрд из средств ФНБ за 164,18 млрд рублей, а в октябре - $1,28 млрд, €1,09 млрд и £0,21 млрд из ФНБ за 164,18 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

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