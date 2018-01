Калининградский завод "Автотор" начал выпускать новые автомобили KIA Stinger

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Российский холдинг "Автотор" начал выпуск новых автомобилей KIA Stinger на заводе в Калининграде. Об этом в четверг сообщил начальник управления по социальному развитию, связям с общественностью и СМИ компании Сергей Луговой.

"Завод "Автотор" начал производство новой модели Stinger - первого фастбека (автомобиль с покатой формой крыши - прим. ТАСС) [класса] Gran Turismo в истории бренда KIA", - сказал Луговой. Автомобиль серийно выпускается в трех версиях с двумя вариантами двигателей, с задним и полным приводами. Все модели оснащаются восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с дополнительным режим ручного переключения.

Stinger разработан в европейском дизайн-центре KIA на основе концепт-кара GT-concept. Мировая премьера автомобиля состоялась в январе 2017 года на Североамериканском международном автосалоне NAIAS в Детройте. По итогам года KIA Stinger включен в шорт-лист конкурса "Европейский автомобиль года 2018" (European Car of the Year 2018) и стал первой в истории бренда моделью, вошедшей в тройку финалистов премии "Североамериканский автомобиль года 2018" (North American Car, Utility and Truck of the Year).

Сейчас "Автотор" производит 11 моделей легковых автомобилей KIA: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage и Stinger.

Холдинг основан в 1994 году и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Сейчас компания выпускает в Калининграде автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, FAW. С 1997 года общий объем производства превысил 1,7 млн машин. В 2013 году холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.