Урожай зерна в России в 2017 году составил рекордные 134,1 млн тонн

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбор зерна в чистом весе в России в 2017 году вырос на 11,2% по сравнению с показателем 2016 года и на сегодняшний день достиг 134,1 млн т, сообщили ТАСС в Минсельхозе.

"134,1 млн т на сегодня окончательная (цифра). Может быть, потом в феврале еще уточнит Росстат", - сообщил представитель ведомства.

Ранее Минсельхоз давал прогноз по урожаю зерна в России в объеме не менее 130,5 млн т в чистом весе. Объем российского урожая зерна в бункерном весе, по данным на середину декабря 2017 года, составил 140 млн т.

Таким образом, в 2017 году в России был побит рекорд советских времен, когда в стране в 1978 году было собрано 127 млн т зерна. Российский рекорд по сбору зерна был поставлен в 2016 году, когда был достигнут показатель в размере 120,7 млн т.