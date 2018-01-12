Пассажиропоток Аэропорта Томска увеличился в 2017 году на 13,6%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пассажиропоток Аэропорта Томска по итогам 2017 года увеличился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 628,9 тыс. человека, следует из сообщения, опубликованного на сайте аэропорта.

На внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) было перевезено 577,49 тыс. человек (+9,8%), на международных направлениях - 51,44 тыс.(+87,7%).

"Увеличение пассажиропотока по внутренним направлениям в 2017 году обусловлено открытием новых направлений, популярностью маршрутов, удобными стыковками и доступными субсидируемыми тарифами", - приводится в сообщении комментарий вице-губернатора Томской области Игоря Шатурного.

В 2017 году было произведено 4,41 тыс. взлетно-посадочных операций, что на 8,2 % больше, чем в 2016 году. Общий объем грузоперевозок составил 2,32 тыс. тонн (+10%).

В 2016 году пассажиропоток томского авиаузла превысил отметку в 553 тыс. человек, увеличившись на 8,3% по сравнению с 2015 годом.