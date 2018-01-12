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Вторая ВПП введена в эксплуатацию в аэропорту Самары после реконструкции

Экономика и бизнес
12 января, 14:10 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, января. /ТАСС

Взлетно-посадочная полоса имеет протяженность около 3 км и ширину 45 метров

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САМАРА, 12 января. /ТАСС/. Самарский международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") приступил к эксплуатации второй взлетно-посадочной полосы, которая прошла реконструкцию.

"Аэропорт Курумоч приступил к эксплуатации второй взлетно-посадочной полосы, запущенной после реконструкции. На аэродроме установлено новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время, практически при любых погодных условиях", - говорится в сообщении.

Реконструированная ВПП имеет протяженность около 3 км и ширину 45 метров, покрытие полосы - асфальтобетон. Характеристики данной ВПП позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing-777 и Airbus-340.

Реконструкция проведена в рамках модернизации аэропорта Курумоч и подготовки его инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стоимость реконструкции не сообщается.

Самарский аэропорт Курумоч - один из крупнейших аэропортов России. Он связан воздушными линиями практически со всеми регионами РФ, со странами ближнего и дальнего зарубежья. Аэропорт располагает двумя ВПП. В феврале 2015 года был открыт новый терминал аэропорта, ставший первым в России успешно реализованным проектом в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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