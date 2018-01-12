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Пассажиропоток аэропорта Красноярска вырос на 26% за год

Экономика и бизнес
12 января, 15:05 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, января. /ТАСС

В 2017 году аэровокзал обслужил почти 2,3 млн пассажиров

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КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Красноярска в 2017 году вырос на 26% по сравнению с 2016 годом, до почти 2,3 млн человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе транспортного узла.

"Аэропорт занял 14-е место по объемам обслуженных пассажиров среди аэропортов России. Суммарный пассажиропоток с января по декабрь составил 2,297 млн пассажиров, что на 26% выше показателей 2016 года", - говорится в сообщении.

В течение прошлого года в маршрутную сеть аэропорта добавили девять направлений: Баку, Анталью (Турция), Владивосток, Магадан, Читу, Братск, Ноябрьск, Нижневартовск, Стрижевой. Сейчас регулярные и чартерные пассажирские перевозки из аэропорта осуществляют 27 компаний по 56 направлениям.

В конце декабря в аэропорту открылся самый большой в России за Уралом пассажирский терминал. Его площадь составляет 58 тыс. квадратных метров, он может обслужить до 5 млн пассажиров в год.

В июне 2015 года подконтрольная структурам Олега Дерипаски Красноярская ГЭС выиграла аукцион, на котором региональные власти продали 51% акций АО "Эра Групп" (владеет имущественным комплексом аэропорта Красноярска). Краевой бюджет получил от продажи пакета акций 4,05 млрд рублей. В конце 2015 года ГЭС переуступила свои права на актив ООО "КрасИнвест", зарегистрированный в Дивногорске. Еще 49% принадлежат Красноярскому краю.

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