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АИЖК: ставки по ипотеке за 11 месяцев 2017 года впервые закрепились на уровне ниже 10%

Экономика и бизнес
12 января, 19:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Ставки по кредитам на новостройки и вторичное жилье снизились на 1,7 и 3,4 процентных пункта соответственно

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средняя ставка по всем выданным ипотечным кредитам за январь-ноябрь 2017 года снизилась на 3 процентных пункта до уровня в 9,8%.

Об этом говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) со ссылкой на данные Банка России.

"По кредитам на новостройки ставка выдачи в ноябре составила 9,66%, а на приобретение готового жилья на вторичном рынке впервые за всю историю опустилась ниже 10% - до 9,86%", - отмечается в сообщении.

Ставки по кредитам на новостройки и вторичное жилье снизились за 11 месяцев 2017 года на 1,7 и 3,4 процентных пункта соответственно, отмечает агентство.

Как сообщалось ранее, совокупный ипотечный портфель банков, по данным Банка России, за январь-ноябрь 2017 года вырос на 13% и на 1 декабря превысил 5 трлн рублей. За этот период банки предоставили гражданам более 935 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 1,7 трлн рублей.

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