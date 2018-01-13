В КЧР в 2018 году на повышение зарплаты бюджетникам направят около 551 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 13 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) заложили в региональном бюджете 2018 года около 551 млн руб. на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, сообщили в субботу ТАСС в минфине республики.

"В текущем году на исполнение майских указов в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы предусмотрено 550,9 млн руб., из них 176,5 млн - средства федерального бюджета", - отметили в ведомстве.

Общий фонд оплаты труда отдельных категорий бюджетников республики, попадающих под майские указы, составляет свыше 4 млрд руб.

Бюджета КЧР на 2018 год принят с профицитом 34,7 млн руб., расходы утверждены в размере 23,115 млрд руб., из них более 70% пойдут на социальную сферу.

Ранее сообщалось, что, несмотря на значительный объем социальных обязательств, которые ежегодно растут, в региональном бюджете на этот год предусмотрены средства на реализацию долгосрочных программ в области сельского хозяйства, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на условиях софинансирования из федерального бюджета. По данным минфина КЧР, в частности, на субсидии сельхозтоваропроизводителям предполагается направить более 842,4 млн руб., реализацию мероприятий ФЦП "Жилище" - более 1,4 млрд руб., программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" - свыше 1,529 млрд руб.