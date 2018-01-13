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СМИ: власти КНР поместили в черные списки почти 10 млн человек с общим долгом $27,7 млрд

Экономика и бизнес
13 января, 19:00 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, января. /ТАСС

Паспортные данные должников находятся в общенациональной базе данных, доступ к которой имеют все банки Китая

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ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китайские власти поместили в черные списки более 9,5 млн должников, невыплаченные обязательства которых в сумме превышают 180 млрд юаней ($27,7 млрд). Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Верховную народную прокуратуру.

Все эти лица лишаются возможности приобрести в КНР билет на самолет или на сверхскоростные поезда. Их паспортные данные помещены в общенациональную базу данных, доступ к которой имеют все банки Китая. В итоге возможность получить официальный кредит у таких должников на территории страны стремится нулю.

Более того, согласно китайскому законодательству, граждане из черного списка лишаются возможности представлять интересы коммерческих организаций и занимать руководящие должности в компаниях КНР.

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