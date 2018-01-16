Северная Осетия в 2018 году получила из госбюджета субсидии почти на 194 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Бюджет Северной Осетии пополнился на 194 млн руб., выделенных из федерального центра, сообщает пресс-служба парламента республики.

"Внесены изменения в республиканский закон о бюджете на 2018 год. Они связаны с отражением дополнительно выделенных из федерального бюджета целевых средств в виде субсидий и субвенций в сумме почти 194 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Из выделенных средств 124,5 млн руб. будут направлены на приобретение лекарств для льготников и лечебное питание для детей-инвалидов, 53,3 млн руб. выделят на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет. Дополнительное финансирование ожидает еще ряд направлений.

Кроме того, 249,3 млн руб. из республиканского бюджета будет выделено на реализацию майских указов президента РФ. Благодаря этому планируется установить среднюю зарплату на уровне 20 793 руб.

Таким образом, законопроектом предлагается утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2018 год в следующем виде: доходы - 25,248 млрд руб., расходы - 25,293 млрд руб., дефицит образуется в сумме 45 млн руб.