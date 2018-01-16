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Пользователей Apple предупредили о появлении фишинговой атаки с "двойной" рассылкой

Экономика и бизнес
16 января, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Согласно информации специалистов, владельцы получают письма от лица App Store, где просят указать Apple ID, пароль и данные банковской карты

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© EPA/BODE MARKS

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Разработчик антивирусов ESET сообщил о распространении новой фишинговой атаки, направленной на пользователей Apple. Особенность интернет-мошенничества заключается в рассылке сразу двух фишинговых писем с целью кражи персональных данных пользователей, говорится в сообщении разработчика.

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Согласно данным ESET, пользователи получают письмо от лица App Store, в котором мошенники сообщают о покупке в онлайн-магазине Apple, указывая детали заказа, сумму покупки и документ с "квитанцией" в приложении. "На подделку указывает адрес отправителя, не имеющий отношения к Apple, неперсонализированное обращение ("Дорогой клиент") и подозрительный документ во вложении", - уточняют специалисты.

В случае перехода на файл с "квитанцией" пользователю будет предложено перейти по фишинговой ссылке, которую нужно использовать при возникновении проблем с заказом. "Там пользователю нужно ввести Apple ID и пароль, а далее "подтвердить личные данные", в том числе, данные банковской карты", - поясняют в ESET.

Второе письмо придет якобы от имени службы техподдержки Apple с заявлением о том, что часть введенных личных данных не подтверждена, а использование сервисов Apple невозможно. Для устранения этих "проблем" пользователям предлагается снова перейти на фишинговый сайт и заполнить форму с подтверждением личных данных.

Специалисты ESET рекомендовали пользователям игнорировать неперсонализированные сообщения, а также не переходить по ссылкам, содержащихся в подобных сообщениях.

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