Калининградский аэропорт увеличил перевозку пассажиров на 13,9% по сравнению с 2016 годом

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво в 2017 году обслужил 1,78 млн пассажиров, увеличив объем перевозок по сравнению с 2016 годом на 13,9%, сообщили ТАСС во вторник в дирекции аэропорта.

"По итогам деятельности за 2017 год общий пассажиропоток аэропорта Храброво составил 1,78 млн человек, что на 13,9% выше отчетных данных за 2016 год", - рассказала помощник генерального директора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун.

На внутренних авиалиниях перевезено 1,658 млн человек, что на 10% больше, чем в 2016 году, на международных линиях - более 130 тыс., что вдвое больше показателя 2016 года (62 тыс. пассажиров), рассказала собеседница агентства.

До 3,8% общего объема перевозок (68 тыс. человек) пришлось на регулярные международные рейсы из Калининграда в Варшаву, Ташкент, Барселону, Берлин, Прагу. Около 3,5% перевозок - чартерные и разовые полеты, выполняемые авиаперевозчиками под иностранными флагами на нерегулярной основе, уточнила представитель аэропорта. В 2018 году прогнозируется рост пассажиропотока аэропорта на 5,0-5,2%, при этом на международных направлениях увеличение ожидается на 6,5-7%, добавила она.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными линиями с Москвой, Петербургом, Череповцом, Краснодаром, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Ташкентом, Барселоной, Варшавой, Берлином и Прагой. В 2016 году пассажиропоток аэропорта превысил 1,57 млн человек, после реконструкции аэродромного и аэровокзального комплексов, которая должна завершиться этой весной, аэропорт сможет обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.

В 2017 году для Храброво был продлен режим открытого неба, который снимает ограничения по полетам в Калининград для всех иностранных авиакомпаний, кроме транзита по транссибирским маршрутам. Будет ли этот режим действовать в текущем году, пока не сообщается.