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Французская Engie будет поддерживать "Северный поток - 2", несмотря на санкции США

Экономика и бизнес
16 января, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Председатель Совета директоров группы компаний Engie Жерар Местралле отметил, что соглашение партнеров проекта с компанией "Газпром" заключено до введения США санкций

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Французская энергетическая корпорация Engie продолжит поддерживать проект "Северный поток - 2", несмотря на санкции США. Об этом заявил Жерар Местралле, председатель Совета директоров группы компаний Engie в интервью телеканалу "Россия 1" на полях Гайдаровского форума.

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"Мы являемся партнерами по "Северному потоку - 2", мы поддерживаем и буем продолжать поддерживать его при любых условиях", - сказал он. Местралле также отметил, что несмотря на принятие Конгрессом США закона, вводящего новые санкции против проекта, компания "Газпром" заключила соглашение с партнерами по проекту гораздо раньше. "Я считаю, что нет поводов для беспокойства", - подчеркнул он.

Речь идет о законе, принятом президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года, который ужесточает санкции в отношении России, в том числе предполагающий, что президент США сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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