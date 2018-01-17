Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений с США в сфере инвестиций

ТАСС, 17 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил значимость укрепления отношений с США в сфере инвестиций в ходе встречи 17 января с главой государственного агентства США "Корпорация по зарубежным частным инвестициям" Рэем Уошберном в Вашингтоне. Об этом в среду сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Как она информировала, Назарбаев отметил значимость проводимой встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.

"Мы реализуем программу "Цифровой Казахстан". Провели международную выставку "Экспо-2017". На базе ее инфраструктуры создаем Международный финансовый центр "Астана". Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции", - сказал президент Казахстана.

В пресс-службе уточнили, что Назарбаев "подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов".

"В свою очередь Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки "Экспо-2017" и рассказал о предстоящем подписании меморандума сотрудничества с казахстанской компанией Kazakh Invest", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли

Назарбаев на встрече с министром энергетики США Риком Перри дал положительную оценку сотрудничеству с США в нефтегазовой отрасли.

Президент Казахстана остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Нурсултан Назарбаев положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях. Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Назарбаев рассказал о реализуемых в Казахстане проектах по развитию "зеленой энергетики", а также проинформировал Перри об открытии Банка низкообогащенного урана. "В свою очередь министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества, - сообщили в пресс-службе. - Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сфере".

Президент Казахстана посещает США с официальным визитом, который начался во вторник и продлится по четверг включительно. В рамках этой поездки Назарбаев также посетит Нью-Йорк. На 18 января в штаб-квартире ООН намечены дебаты членов Совета Безопасности высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством лидера Казахстана.