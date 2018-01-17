Число зарегистрированных в Москве договоров долевого строительства за год выросло на 52%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в 2017 году зарегистрировало 54 тыс. 207 договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 52% превышает показатель 2016 года - 35 тыс. 621. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления.

"В декабре 2017 года Росреестр по Москве зарегистрировал 6 тыс. 689 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что на 19% больше, чем в ноябре прошлого года (5 тыс. 597 договоров) и на 37% больше, чем в декабре 2016 года (4 тыс. 859). Всего же по итогам 2017 года в столице зарегистрировано 54 тыс. 207 ДДУ на жилье против 35 тыс. 621 в 2016 году (рост +52%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается рост на столичном рынке ипотечного жилищного кредитования: в 2016 году было зарегистрировано более 43,8 тыс. ипотечных сделок, в 2017 году - 54,4 тыс., рост - 23%. "Конец года всегда характеризуется повышенной покупательской активностью: в декабре зарегистрирован 6 тыс. 961 ипотечный контракт, что на 15% больше, чем в ноябре 2017 года", - добавили в пресс-службе, пояснив, что такая тенденция связана со снижением ЦБ ключевой ставки.

В пресс-службе также сообщили, что в 2017 году впервые за всю историю учетно-регистрационной деятельности управления были преодолены отметки в 6 тыс. договоров долевого участия и 6 тыс. ипотечных контрактов в течение одного месяца. Отмечается, что привлекательность первичного рынка жилья в столице объясняется благоприятными экономическими факторами, а также новыми законодательными актами 2017 года, направленными на защиту прав покупателей и снижение бюрократической нагрузки.

"Так, в течение года Росреестру по Москве в итоге применения ряда системных управленческих решений удалось снизить количество приостановлений в кадастровом учете и регистрации прав почти в четыре раза, что также стало рекордным показателем за всю историю системы регистрации в столице", - заключили в управлении.