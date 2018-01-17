Астраханский завод "Красные баррикады" войдет в состав ОСК

АСТРАХАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приняла окончательное решение о вхождении астраханского судостроительного завода "Красные баррикады" (Астраханская область) в свою структуру, сообщил журналистам в Астрахани президент корпорации Алексей Рахманов.

"Компания приняла решение. Мы знаем, как мы будем заходить на "Красные баррикады", мы знаем, что там будет делаться в самое ближайшее время. Я всю конкретику рассказывать не буду, потому что еще не высохли чернила на документе, который мы подписали. Завтра пройдет еще одно совещание в ОСК, после чего мы раскроем конкретику", - сказал Рахманов.

О том, что ОСК проводит аудит судозавода с целью его возможного вхождения в состав корпорации, стало известно еще в 2016 году.

Завод "Красные баррикады" был основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ,а также судов различного назначения. В декабре прошлого года арбитражный суд Астраханской области признал судостроительный завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. Также сообщалось, что в январе 2017 года арбитраж взыскал с верфи в пользу "Лукойл-Нижневолжскнефти" ("дочка" "Лукойла") 612,857 млн рублей по договору займа. Еще около 1 млрд рублей было взыскано в течение года со Сбербанка, который выдавал астраханскому предприятию банковские гарантии.