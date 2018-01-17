Молоко волгоградского завода Danone, в котором нашли антибиотики, проверят повторно

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора приступили к повторному отбору молока "Простоквашино" производства волгоградского молочного комбината компании Danone. Как сообщили ТАСС в территориальном управлении Россельхознадзора, это делается в рамках усиленного лабораторного контроля над предприятием, введенного после того, как в декабре прошлого года в произведенном на этом заводе молоке были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

"Специалисты Россельхознадзора ранее отбирали молочную продукцию волгоградского молокозавода Danone в ООО "Тамерлан" (торговая сеть магазинов "Покупочка" - прим. ТАСС). В нем и был обнаружен тетрациклин, в связи с этим усиленный лабораторный контроль установлен за продукцией волгоградского молочного комбината. Уже начат первый отбор проб с предприятия, будут отобраны не менее 10 партий товара, в котором ранее были обнаружены антибиотики", - рассказала ТАСС в среду замначальника отдела ветеринарного контроля и надзора территориального управления Россельхознадзора Лариса Петрова.

Она уточнила, что Россельхознадзором совместно с прокуратурой согласована внеплановая выездная проверка на молокозаводе. Цель проверки - установить, каким образом тетрациклин мог попасть в молоко.

"Все отобранные пробы с волгоградского молокозавода Danone направляются на исследования в Ростовский референтный центр Россельхознадзора. Если эти пробы дадут отрицательные результаты по антибиотикам, усиленный лабораторный контроль будет снят. Если положительные - дальнейшие действия предусмотрены законодательством вплоть до приостановления деятельности предприятия", - сказала Петрова.

С чего все началось

Пресс-секретарь Россельхознадзора РФ Юлия Мелано 21 декабря заявила журналистам, что в рамках пищевого мониторинга ведомство выявило антибиотики тетрациклиновой группы в молоке "Простоквашино", произведенном на молочном комбинате "Волгоградский" АО "Данон в России". Для того, чтобы не допустить реализацию продукции на рынке РФ, Россельхознадзор вместе с комитетом ветеринарии Волгоградской области начал расследование причин выпуска в оборот опасной продукции. Тогда же было сказано о введении усиленного лабораторного контроля за продукцией, а при повторном выявлении антибиотиков будет введено ограничение на экспорт.

Danone не согласен

Компания Danone тогда же опровергла информацию об использовании антибиотиков в своей продукции. "В настоящее время позиция компании не изменилась, она остается прежней: наша продукция качественна и безопасна, в ней нет никаких антибиотиков", - сказал в среду ТАСС представитель компании.

Ранее в компании ТАСС уточнили, что из протокола комитета ветеринарии Волгоградской области, по мнению представителей компании, следует, что исследование продукции было выполнено с грубейшими нарушениями - через две недели после окончания срока годности молока. Пробы были отобраны 21 ноября, исследование было проведено 14 декабря, а общественности и производителю сообщили о нем 21 декабря.

Петрова в среду так прокомментировала ТАСС это заявление: "Когда брались пробы, все было четко видно - там до просрочки примерно еще неделя была. У нас такая практика - когда мы отбираем, особенно молочную продукцию, мы все согласовываем заранее, машина уже ждет, чтобы сразу везти продукцию на исследование. Никакой просрочки там абсолютно не было".

О предприятии

Молочный комбинат "Волгоградский" - крупнейший молочный завод в области. Мощность предприятия - 250 т переработки молока в сутки.

Французская группа Danone открыла офис в России в 1992 году, на территории России группа владеет 17 предприятиями. Danone представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, детское питание, специализированное питание и вода. Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино ", "Активиа ", Actimel, "Растишка " и другие.