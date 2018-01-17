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Республика Конго решила вступить в ОПЕК

Экономика и бизнес
17 января, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Решение 8 января поддержал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

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ТАСС, 17 января. Республика Конго приняла решение вступить в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление правительства этой африканской страны.

"Республика Конго решила вступить в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК)", - говорится в официальном заявлении. Оно датировано 11 января, однако было разослано СМИ в среду, отмечает агентство.

"Скорое вступление отражает решимость его превосходительства [президента Республики Конго] Дени Сассу-Нгессо добиться того, чтобы наша страна заняла место в ряду мировых лидеров", - говорится в заявлении, под которым стоит подпись главы кабинета президента Республики Конго Флорана Нтсибы.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил поддержу вступлению Республики Конго в ОПЕК во время визита в столицу страны Браззавиль 8 января, говорится в сообщении.

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