Индекс Dow Jones впервые превысил 26 тыс. пунктов на момент закрытия торгов

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в среду впервые по итогам торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже превысил показатель 26 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи.

Индекс в течение дня вырос на 322,79 пункта (1,25%), достигнув отметки 26115,65 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 26,14 пункта (0,9%) и оказался на отметке 2802,56 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ повысился на 74,59 пункта (1%) до 7298,28 пункта.

Dow Jones во вторник впервые достиг отметки в 26 тыс. пунктов в течение сессии, однако в этот день к закрытию торгов он снизился. Индекс впервые преодолел 24 тыс. пунктов 30 ноября 2017 года, а порог 25 тыс. пунктов - 4 января текущего года.

По оценке газеты The Wall Street Journal, Dow Jones продолжит подъем в текущем году. Как полагают аналитики издания, одной из главных причин этого являются надежды инвесторов на то, что президент США Дональд Трамп будет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. В конце декабря американский лидер заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.