Посол Испании в РФ рассказал об экономическом потенциале сотрудничества Москвы и Мадрида

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Санкции оказывают определенный негативный эффект, но есть много секторов экономики, в которых у России и Испании остаются возможности для развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил в интервью ТАСС посол королевства в РФ Игнасио Ибаньес.

"Санкции, конечно, являются определенным препятствием. Однако есть не так много секторов экономики, где санкции ограничивают экономическую деятельность. Есть очень много сфер, в которых сотрудничеству ничего не мешает", - сказал дипломат.

Посол отметил, что есть предприятия, которые даже получили выгоду от введения санкций. "Например, [введенное РФ] продуктовое эмбарго привело к тому, что испанские сельскохозяйственные предприятия сотрудничают с российскими, помогая им становиться более конкурентоспособными", - обратил внимание Ибаньес.

Дипломат рассказал, что в прошлом году число российских туристов в Испании вернулось к показателям 2016 года и даже превзошло их. Он также отметил позитивную динамику в двустороннем товарообороте.

"Даже в сфере инвестиций, где нам, наверное, предстоит еще самая сложная работа, есть определенные улучшения. Мы вышли на уровень других партнеров России в Европе", - отметил собеседник агентства.

Перспективы отмены санкций

Что касается возможности отмены санкций, то Ибаньес напомнил, что основные ограничительные меры в отношении России были введены ЕС в связи с ситуацией на Украине. "В связи с этим Испания, как и весь Евросоюз, надеется на то, что будут выполнены минские договоренности, - сказал он. - Мы понимаем, что минские договоренности должны быть выполнены как российской, так и украинской стороной, и надеемся, что в этом году появятся конкретные результаты их реализации".

"Если в этом будет достигнут прогресс, то Евросоюз готов вновь сесть за стол переговоров для обсуждения возможности отмены санкций", - подтвердил посол, подчеркнув, что "есть много областей, где можно работать сообща, вне зависимости от санкций".

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Поэтому, как ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не может реализовать минские договоренности, следовательно и попытки увязать санкции с выполнением соглашений выглядят "нелогичными и абсурдными".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.